L’affiche officielle de la 32e édition des JCC dévoilée

Les organisateurs des journées cinématographiques de Carthage ont dévoilé, vendredi 1er octobre 2021, l’affiche officielle de la 32e édition du festival qui se tiendra du 30 octobre au 6 novembre 2021.

Dans un communiqué publié à l’occasion, les organisateurs ont précisé que cette affiche avait été signée par l’artiste, graphiste et enseignant universitaire, Anis Ben Ammar.

« Anis nous livre ici une affiche dont la composition et la balance de couleurs symbolisent le foisonnement de la vie sous le prisme cinématographique : chaleureux et intense, vibrant et joyeux. Le message est clair : les Journées Cinématographiques de Carthage illuminent les rues de nos villes par leurs joie et gaieté. Notre enfant star Hend Sabry qui en est l’actrice principale, nous donne à voir cette mélancolie, hommage à Moufida Tlatli : femme forte et précieuse, son silence-silence des palais- s'habille de khôl et le rouge qu’elle met sur les lèvres donne à penser qu’elle se fait belle pour nous spectateur… pour le Cinéma », lit-on dans le communiqué des JCC.

N.J.