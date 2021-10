La dernière de Halima Hammami : Kaïs Saïed a une mainmise sur Google

La députée islamiste radicale d’Al Karama Halima Hammami est la risée du jour sur les réseaux sociaux tunisiens grâce à la publication qu’elle a postée ce matin sur sa page Facebook. Elle affirme ainsi que sur ordre du putschiste (Kaïs Saïed NDLR), Google a supprimé de ses pages toutes les pages compromettantes et dossiers de corruption impliquant sa première ministre.

Animatrice à la radio nationale et ancienne proche de l’ancien régime, Halima Hammami a retourné sa veste au lendemain de la révolution, pour se rapprocher d’Ennahdha avant de rejoindre les islamistes radicaux d’Al Karama en 2019. Elle s’est présentée aux législatives et a réussi à décrocher un siège à l’assemblée, grâce aux plus forts restes avant de se voir gelée le 25 juillet dernier.

R.B.H.