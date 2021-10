Visas - La Tunisie poursuit son mutisme, l’Algérie convoque l’ambassadeur de France

Alors que la Tunisie n’a toujours pas réagi à l’annonce de Paris de réduire le nombre de visas pour les Tunisiens, Algériens et Marocains, l’Algérie vient de manifester sa désapprobation en décidant de convoquer l’ambassadeur de France en Algérie.

Dans un communiqué émis aujourd’hui mercredi 29 septembre, le ministère algérien des Affaires étrangères a décidé de convoquer François Gouyette, ambassadeur de France en Algérie, protestant contre « une décision unilatérale du gouvernement français qui impactera négativement la fluidité de circulation des citoyens algériens désireux de voyager en France ».

La France envisage de durcir les modalités d’octroi des visas aux Tunisiens, a fait savoir le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal sur Europe 1, mardi 28 septembre 2021.

Cette décision concerne, également, l’Algérie et au Maroc. Selon la radio, la baisse serait de 30% pour la Tunisie et de 50% pour l'Algérie et le Maroc, en prenant 2020 comme année de référence.

Le nombre de visas octroyés aux Tunisiens par la France a, notons-le, été largement réduit en 2020. Au total, 49.458 ont été accordés soit -66,1% par rapport à 2019, selon le rapport des chiffres clés sur l’immigration pour l’année 2020.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a précisé ce m a tin que les demandes de visas seraient traitées au cas par cas et suivant l’évolution des relations avec les pays concernés par le durcissement des modalités d’octroi de visas.

A l’heure actuelle, le ministère tunisien des Affaires étrangères n’a toujours émis aucune réaction suite à cette annonce.

R.B.H