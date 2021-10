La Tunisie reçoit un don de matériel médical livré par le Sultanat d’Oman

La Tunisie a reçu, ce mercredi 29 septembre 2021, un don de médicaments, de matériel et fournitures médicales, livrés par le Sultanat d'Oman dans le cadre de l'appui aux efforts nationaux pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

La présidence de la République, a adressé, à cette occasion, ses vifs remerciements et sa gratitude au Sultanat d'Oman pour sa noble initiative, qui traduit la force des relations fraternelles existantes entre les deux pays et consolide les valeurs de solidarité et de synergie entre les deux peuples frères.

Le don a été réceptionné par le ministre chargé de la gestion du ministère de la Santé, Ali Mrabet, l'amiral et conseiller du président à la Sécurité nationale, Abderraouf Atallah, le général et directeur général de la santé militaire, Mustapha Ferjani et l'amabassadeur d’Oman en Tunisie, Yahya Ben Moussa El Bekri.

M.B.Z