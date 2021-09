Abdellatif Aloui : Attayar joue le rôle de la prostituée non rémunérée

Après avoir annoncé sa démission de la Coalition Al Karama et son retrait de la vie politique, voilà que le député radical, Abdellatif Aloui commence à reprendre du poil de la bête et à s’intéresser de nouveau à la chose publique, avec « ses métaphores » habituelles.

Aujourd’hui, c’est au parti Attayar qu’il s’attaque en affirmant qu’il est complètement complice du crime, voire même le principal théoricien et instigateur principal de tout ce qui s’est passé. « Maintenant, Attayar joue le rôle de la prostituée non rémunérée, ni plus, ni moins ! ».

Et à M. Aloui de poursuivre en exprimant son étonnement : « Comment ces éhontés osent, après tout ce qu’ils ont fait, croiser le regard des gens en toute indécence et prétendre la chasteté, la modernité et la démocratie. Pire, ils osent cataloguer les gens en démocrate et rétrograde, en brillant et loser, en patriote et mercenaire. Et comme le dit l’adage tunisien « Unetelle [ndlr prostituée] et insolente ».

S.H