La Fédération générale de l’agriculture décrète une grève sectorielle de deux jours

L’instance administrative sectorielle de la Fédération générale de l’agriculture relevant de l’UGTT a annoncé, ce mardi 28 septembre 2021, une grève sectorielle de deux jours.

L’instance a chargé le bureau exécutif de la fédération de fixer la date de la grève en concertation avec le bureau exécutif national, tout en envisageant d’autres formes de protestation.

Dans le même contexte, l’Utap a mis en garde contre la hausse des prix des semences et ses répercussions sur le secteur agricole et son avenir, ainsi que son impact sur le climat social et la colère des agriculteurs que cela pourrait engendrer.

S.H