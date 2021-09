Une délégation militaire rencontre le commandant des forces américaines basées en Afrique

Une délégation militaire de haut niveau a rencontré, ce mardi 28 septembre 2021, dans la salle d'honneur de l'aéroport d’El Aouina, Stephen Townsend, commandant des forces américaines basées en Afrique qui est arrivé de Libye.

La réunion a porté sur le renforcement du soutien à la coopération entre les deux pays dans les domaines de la formation, de la sécurité des frontières, de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et le soutien des capacités opérationnelles de l'armée dans les domaines des opérations, de la formation, de l'information et des exercices conjoints, en plus d'examiner la situation sécuritaire régionale, indique un communiqué du ministère de la Défense.

M.B.Z