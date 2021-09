Attijariwafa bank élue pour la 2ème année « Banque la plus sûre au Maroc et en Afrique en 2021 » par le prestigieux magazine américain Global Finance

Dans le cadre de son 30ème classement annuel des banques les plus sûres au monde, Global Finance, magazine américain de référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, vient de dévoiler son classement des banques les plus sûres au monde en 2021, et c’est Attijariwafa bank qui a remporté le prestigieux prix de la « Banque la plus sûre en Afrique » et ce pour la 2ème année consécutive.

Le magazine a sélectionné les banques sur la base d’une évaluation des notations à long terme des devises étrangères - de Moody's, Standard & Poor’s et Fitch - des 500 plus grandes banques dans le monde.

M. Joseph Giarraputo, éditeur et directeur éditorial de Global Finance a déclaré que « l'année écoulée a démontré une résilience notable du secteur bancaire, qui s'est tenu comme un rempart contre l'effondrement pendant la pandémie de coronavirus, fournissant des financements d'urgence aux clients ». Il a ajouté « les banques les plus sûres sont des modèles de stabilité et continuent d'apporter le soutien nécessaire aux gouvernements et aux communautés qui cherchent à se remettre des chocs de la pandémie. »

Cette distinction vient s’ajouter aux prix de la « Meilleure banque d’investissement au Maroc », octroyé par ce même magazine en 2021.