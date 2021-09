La Tunisie, seul pays arabe et africain au prestigieux concours gastronomique Bocuse d’0r

Avec le soutien de la société SICAM, pionnière dans le domaine de l’industrie des conserves alimentaires, un brillant team tunisien a participé au prestigieux Concours Bocuse d’or organisé à Lyon en France les 26 et 27 septembre 2021.

Ce concours, organisé en marge du Salon International de la Restauration, de l’Hospitalité et de l’Alimentation SIRHA-2021, est l’un des plus prestigieux et des plus réputés dans les arts culinaires..

Le chef Wafik Belaïd a dirigé la délégation tunisienne composée du champion de Tunisie Moncef Ben Amara, de l’étudiant Seifeddine Chaabani, ainsi que du coach Walid Bousnina, consultant international dans les arts culinaires.

Le chef Wafik Belaïd a souligné que le Concours Bocuse d’or est considéré comme l’une des plus grandes manifestations gastronomiques à l’échelle internationale.

Ce concours, qui se tient une fois tous les ans, attire pas moins de 600 chefs cuisiniers originaires de 24 pays et ses compétitions sont très médiatisées puisqu’elles se déroulent en présence de 1200 journalistes venus des quatre coins du monde et suivies en direct par un vaste public qui dépasse les 15000 spectateurs.

C’est pour cela que cette participation ne peut être qu’une opportunité de plus pour la promotion de l’image de la Tunisie et l’ouverture de nouveaux horizons dans le tourisme culinaire.

La société SICAM soutient les représentants de la Tunisie

Le chef Wafik Belaïd a ajouté qu’il s’agit de la seconde participation tunisienne, laquelle était restée entre le doute et la certitude en raison de la conjoncture économique difficile que traverse notre pays du fait des répercussions négatives de la pandémie du Coronavirus. Pour réaliser ce rêve, il a fallu chercher un sponsor de grande taille en prenant contact avec la société SICAM qui s’est enthousiasmée pour ce projet et a levé tous les obstacles qui entravaient cette participation.

Le chef Wafik Belaïd a affirmé que la participation de la Tunisie à ce prestigieux concours international constitue une importante réalisation en soi pour ses dimensions civilisationnelle et promotionnelle.

En plus de notre pays, l’équipe tunisienne a représenté les pays du Maghreb, le monde arabe et l’Afrique, ce qui a accru notre responsabilité en vue d’atteindre l’excellence et de laisser les meilleures impressions chez tous ceux qui suivent le concours Bocuse d’or partout dans le monde.

Il est à signaler que c’est la France qui a remporté lundi la finale de ce concours culinaire, alors que la Tunisie a réussi à améliorer son classement lors de sa deuxième participation passant de la 24 ème en 2019 à l’honorable 19 ème place en 2021.