Les soutiens de Kaïs Saïed détournent une photo d’écoliers

Des enfants arborant de larges sourires, avec un bus en arrière-plan, et des commentaires relatant qu’il s’agit des élèves de l’école de Tarbakhana à Jbel Semmama (gouvernorat de Kasserine) et qu’ils sont heureux d’avoir pris pour la première fois le transport pour se rendre à l’école.

La photo est devenue virale, mardi 28 septembre 2021, partagée sur les réseaux sociaux, les internautes exprimant leur contentement face au bonheur de ces enfants défavorisés qui marchaient des heures pour rejoindre leur école.

BN Check a vérifié et il s'avère qu'il ne s’agit pas des élèves de l’école de Tarbakhana mais ceux de la région de Ouled Belhédi relevant de la municipalité de Hicher de la délégation d'Enfidha. La photo a été publiée, la veille lundi 27 septembre 2021, par la société de transport du Sahel et reprise par le ministère du Transport et de la Logistique pour annoncer l’extension de la ligne de transport scolaire à la région permettant le transport des élèves de leurs domiciles à leurs établissements scolaires, alors qu'avant, la station la plus proche était à trois kilomètres et qu’ils devaient faire quotidiennement à pied.

Ainsi, les soutiens de du chef de l’Etat Kaïs Saïed ont détourné la photo pour faire sa propagande, ce dernier ayant ordonné le réaménagement intégral de l’école primaire et la mise à disposition des élèves toutes les fournitures scolaires nécessaires, en attendant la mise en place des bus qui faciliteront leur transport.

I.N