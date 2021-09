Participation remarquée de Sanimed au Salon « Le Cersaie » de Bologne







La société Sanimed du Groupe Abdennadher, opérateur de référence dans le domaine de l’industrie des articles sanitaires en porcelaine vitrifiée et grès fin pour les salles de bain et cuisines, vient d’entamer, le lundi 27 septembre 2021, sa participation à la 38 ème édition du Salon Professionnel « Le Cersaie », à Bologne en Italie.



Considéré comme le plus grand Salon International de la Céramique pour l’Architecture et des Ameublements pour salles de bain, « Le Cersaie » est en train de peupler de nouveau le parc des expositions de Bologne dans la période qui s’étale du 27 septembre au 1er octobre 2021.





La foire de cette année a été marquée par le retour du Salon physique, dans le respect des protocoles de sécurité sanitaire les plus stricts.



Conscient des opportunités et de la multitude d’avantages que peut offrir la participation à ce genre de salon de référence pour se faire connaître à l’international et s’ouvrir aux nouveaux marchés à l’étranger, Sanimed n’a pas lésiné sur les moyens pour s’offrir un stand spacieux.

Agréablement aménagé et idéalement situé au Hall principal du Salon, ce stand est en train de permettre à Sanimed d’exposer de la meilleure des manières ses nouveaux produits qui répondent aux normes internationales (en termes de design et de qualité), car ils ont été conçus pour répondre aux envies des consommateurs les plus exigeants ainsi que des décorateurs d’intérieur et architectes les plus créatifs.



En mettant en valeur son savoir-faire technologique et commercial dans ce Salon de référence, Sanimed tend à séduire les professionnels afin de renforcer son réseautage et accroître sa notoriété à l’échelle internationale pour conquérir de nouveaux marchés.