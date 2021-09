Machrouû Tounes cherche à établir une dynamique nationale sous l’égide de l’UGTT

Le parti Machrouû Tounes a annoncé, ce lundi 27 septembre 2021, qu’il avait décidé de charger l’ancien bâtonnier et membre du bureau exécutif, Fadhel Mahfoudh d’entamer les contacts nécessaires pour participer à la création d’une dynamique nationale, civile et politique mettant, au centre, les organisations nationales et à leur tête l’UGTT.

Le parti précise qu’il s’agit des organisations et des composantes rejetant le système d’avant le 25-juillet, mais qui appellent en même temps à mettre en place des visions et un plan d’action national participatif qui permettra de sortir de la situation exceptionnelle actuelle dans les plus brefs délais et de défendre les libertés, l’Etat de droit et la démocratie.

Le mouvement considère que le rôle historique de l’UGTT et des organisations nationales est central et décisif dans la période actuelle. Il appelle, donc, sur cette base toutes les forces et les personnalités partageant cette approche à une action collective urgente, dans l’objectif de préserver le pays d’une bipolarisation dangereuse, qui ne fera qu’approfondir la crise et favoriser l’ingérence étrangère dans un contexte socioéconomique difficile.

S.H