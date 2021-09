Décès de Neïla Kedidi chef de service d’hématologie à l’hôpital de la Rabta

Le conseil régional de l’ordre des médecins de Tunis, a déploré, le décès ce lundi 27 septembre 2021, de la Professeure Neïla Kedidi Ben Romdhane, chef de service d’hématologie à l’hôpital de la Rabta.

La présidente et les membres du conseil de l’ordre régional des médecins de Tunis, ont rendu hommage à la défunte et vanté ses valeurs humaines et professionnelles et son dévouement.

Paix à son âme.