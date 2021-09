L’INM appelle à la vigilance à cause des pluies attendues dans la soirée

L’Institut national de météorologie a publié ce lundi 27 septembre 2021, un bulletin spécial indiquant que quelques pluies éparses et locales sont attendues cette nuit dans le nord et le centre, et parfois orageuses sur les hauteurs ouest.

Les vents requièrent de la vigilance près des côtes et dans le sud, où elles soulèveront sable et poussière. La mer est agitée, et localement très agitée au nord.

Les températures durant la nuit oscilleront entre 24 et 28 degrés. Elles seront de 21 sur les hauteurs et atteindront 30 degrés dans le sud.

S.H