Tunisie Telecom réitère sa disposition à poursuivre le dialogue avec son partenaire social

Tunisie Telecom, a indiqué, dans un communiqué diffusé ce lundi 27 septembre 2021, regretter le maintien de la grève à laquelle a appelé la Fédération Générale du Groupe, les 27 et 28 septembre courant ; en dépit du début très encourageant des négociations tenues ces derniers jours pour aboutir à un dénouement positif à la crise actuelle et à une reprise normale de ses activités.

Tunisie Telecom souligne qu’elle a réaffirmé à maintes reprises à son partenaire social sa disposition à poursuivre rapidement un dialogue ouvert et des négociations constructives et responsables autour de tous les points de litige et loin de toutes les escalades et les confrontations qui nuisent à l’intérêt de l’entreprise, de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires.

L’opérateur affirme renouveler son engagement à adopter un dialogue constructif émanant de sa ferme conviction qu'il est le seul moyen de s'entendre sur les exigences professionnelles.

Il affirme également être certain que son partenaire social partage la même vision et la même perception de la nécessité d’être au diapason des évolutions du secteur des télécommunications, devenu totalement ouvert à la concurrence, ainsi que les réformes structurelles qui s'imposent pour renforcer les capacités concurrentielles de Tunisie Telecom d'une part, et sauvegarder d'autre part sa position d'opérateur public et son rôle d'acteur majeur dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la transformation numérique.

Tunisie Telecom a enfin réitéré ses excuses à ses partenaires et clients pour la gêne occasionnée exprimant sa volonté d’œuvrer à satisfaire les aspirations de ses collaborateurs et de reprendre une activité normale dans les meilleurs délais.

M.B.Z