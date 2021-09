Flat6Labs réalise le second closing de Anava Seed Fund pour le porter à 30 millions de dinars et accueille Sawari Ventures comme nouvel investisseur

Flat6Labs, un programme et un fonds d'amorçage régional, a réussi le second closing de son fonds Anava Seed Fund qui passe de 8 Millions à 30 millions de dinars tunisiens et a réussi à maintenir son rythme d’investissement pendant les 4 dernières années pour soutenir les startups innovantes Tunisiennes. Cette levée de fonds a ainsi résulté à l’amélioration des offres d’investissement.

Le fonds Anava Seed Fund (ASF) a été lancé en 2017 en partenariat avec le Tunisian American Enterprise Fund, la BIAT et Meninx Holding. L’objectif étant de faire plus de 75 investissements sur une période de cinq ans, en mettant l'accent sur l’innovation et l’économie du savoir.

Walid Triki, Managing Partner de Flat6Labs déclare que “ La seconde levée de fonds de Anava Seed Fund est une étape stratégique importante pour Flat6Labs qui confirme notre forte présence en Tunisie en soutenant des entrepreneurs prospères dans tout le pays. La Tunisie bénéficie d'un tissu dense de talents hautement qualifiés et de startups de grande qualité opérant dans des secteurs passionnants. Grâce à la confiance de nos partenaires, nous avons construit le plus grand portefeuille de startups innovantes du pays et nous continuerons à nous associer à des fondateurs en pleine croissance, en leur apportant un soutien efficace et intensif au niveau local et au-delà”.

Depuis le début de ses opérations ne tunisie, Flat6Labs a pris quartier au centre-ville de tunis, plus particulièrement dans le15, une initiative soutenue par Mehdi Tamarziste, PDG de Meninx Holding qui explique un peu plus en détails sa motivation d’avoir investi dans Anava Seed Fund. “Meninx Holding a été le premier à croire en l'importance du rôle de Flat6Labs dans le développement de l'écosystème Startup tunisien. Nous avons investi dans Anava Seed Fund dans le but de créer des Startups innovantes et axées sur la technologie. Investir dans Flat6Labs a donné aux startups tunisiennes plus de visibilité et d'accès au marché régional et international. Nous continuerons certainement ce voyage. Nous comptons soutenir la création d'Anava Seed Fund 2 qui ciblera des startups plus matures et les aidera à se développer à l'international”

Au cours des 4 dernières années, Flat6Labs Tunis Seed Program a effectué 8 cycles d’accélération, investi dans 59 startups opérant dans 22 secteurs différents qui varient entre la fintech, l’éducation, l’Agri-tech, les services de livraison, Retail-Tech,health tech, l'aéronautique etc. Ces startups ont réussi à créer plus de 500 emplois, dont 61% sont des femmes.

Walid Dachraoui, Head of Asset Management & International à la BIAT témoigne “Nous sommes fiers d'avoir accompagné l'expérience d’Anava Seed Fund depuis son lancement en 2017 et de faire partie de ce partenariat avec Flat6Labs. Les réalisations remarquables de Flat6Labs pour les startups contribuent grandement à la dynamique entrepreneuriale et nous sommes fermement engagés à soutenir cet écosystème de l'entrepreneuriat en faveur des jeunes tunisiens”

En 2019, Flat6Labs a accueilli un nouvel investisseur, la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale avec un investissement de 3 million de dinars.

Afin de soutenir l'entrepreneuriat technologique et les femmes entrepreneurs en particulier, la moitié de ce montant est apportée par la Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi). We-Fi soutient les femmes entrepreneurs dans les pays en développement en renforçant leurs capacités, en élargissant l'accès aux produits et services financiers et en fournissant des liens avec les marchés nationaux et mondiaux.

Georges Joseph Ghorra, représentant de l’IFC en Tunisie met l’accent sur l’importance du soutien aux jeunes femmes entrepreneures en tant que composante primordiale dans leur stratégie d’investissement. “Nous pensons que les femmes entrepreneures ont été sous-financées et nous sommes convaincus que Flat6Labs est capable de les soutenir. L'impact est énorme, IFC seule n'aurait pas pu toucher le même nombre de startups sans passer par les Flat6Labs.”

Tout cela n’aurait été possible sans l'engagement sans failles du Tunisian American Enterprise Fund, investisseur principal dans ASF. “Anava Seed Fund est l'investisseur d'amorçage le plus actif en Tunisie conduisant l'écosystème entrepreneurial vers un réel changement. Au cours des 4 dernières années, l'institution a réussi à mettre en œuvre un modèle de soutien de premier ordre pour stimuler la croissance des Startups innovantes tunisiennes. Flat6Labs a également aidé de jeunes entrepreneurs à attirer des investisseurs réputés à l'échelle locale et régionale” explique Madame Hela Kaddour Fourati, COO et Managing Director au TAEF.

Aujourd’hui, Flat6Labs accueille un nouvel investisseur qui n’est autre que Sawari Ventures, un des leaders du capital risque dans le monde Arabe, avec un montant d’investissement qui s’élève à 4.5 Million de Dinars. Sur une note enthousiaste, Wael Amine, Managing Partner à Sawari Ventures nous confie “nous sommes très fiers de notre investissement dans Anava Seed Fund. Nous avons suivi de près leur progrès et nous sommes plus que convaincus que la Tunisie a des entrepreneurs talentueux qui travaillent sur des start-up prometteuses. Être partenaire de Flat6Labs nous permet d’amorcer l’éclosion de ces startups, de travailler avec des fondateurs géniaux, co-investisseurs, partenaires de business et des institutions financières locales”.

