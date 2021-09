UGTT : Grève régionale dans le secteur privé à Sfax

Une grève régionale dans le secteur privé à Sfax a été décrétée par l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour le mois d’octobre 2021, une date précise n'ayant pas été encore fixée. C’est ce qu’a annoncé le journal Echaâb, l’organe de presse de l’organisation, lundi 27 septembre 2021.

Cette décision a été prise pour protester contre la détérioration du pouvoir d'achat et à l'incapacité des travailleurs à satisfaire les plus simples exigences de la vie. La grève défendra l'augmentation des salaires et revendiquera le redémarrage des négociations sociales entravées depuis deux ans.

Cette grève a été décidée suite à une réunion qui a rassemblé les secrétaires généraux des syndicats de base de la région du secteur privé, en présence de membres du bureau exécutif de la centrale syndicale et à leur tête le secrétaire général adjoint de l’Union régionale du travail à Sfax, Youssef Aouadni.

I.N