Abir Moussi : La définition de Kaïs Saïed de l’Etat civil se croise avec celle d'Al-Qaradhawi

La députée et présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi, a affirmé, lundi 27 septembre 2021, que le président de la République est en train d’adopter la définition de Youssef Al-Qaradhawi de l’Etat civil.

Dans une interview accordée à l'émission Midi Med sur Radio Med, la politicienne a considéré : « Le décret présidentiel 117, dans une lecture juridique, nous emmène vers un règne individuel absolu, sans contrôle, sans possibilité de faire de recours devant la justice et sans limite de temps. En plus, le chef de l’Etat n’a entamé aucune concertation avec des organisations nationales ou des partis politiques. Il propose de refaire seul la constitution et la loi électorale ainsi que de redessiner les contours et structures de l’Etat »

Et de soutenir que : « Cette définition de l’Etat civil se croise avec celle de la pensée de Youssef Al-Qaradhawi, disant que dans un Etat civil, il faut avoir un régent, des sujets et un conseil de la Choura ». Pour elle cette dernière composante n’existe pas dans le régime Saïed, à moins qu’il en dispose au palais de Carthage, et que ce conseil soit composé de Naoufel Saïed, Rabeh Khraifi et Sghaier Zakraoui.

Abir Moussi a estimé que « nous sommes face à un système qui porte atteinte aux fondements même de la République, qui est une ligne rouge pour le PDL » et que « ce système implante les bases pour "Al Bayâa" (prestation d’allégeance au calife en arabe, ndlr) »

Et d’expliquer que Kaïs Saïed veut conduire le peuple vers le référendum, qui est un vote pour ou contre un projet préétabli et sans discussion des composantes, sortant de ce fait du régime républicain, selon elle.

I.N