Defender V8 Bond Edition, le nouveau Land Rover inspiré du James Bond “Mourir Peut Attendre”



Land Rover SV Bespoke créé le nouveau Land Rover Defender V8 Bond Edition pour célébrer le 25ème opus de James Bond, Mourir Peut Attendre, en vue de sa grande première le 30 septembre.

Inspiré des Defender qui apparaîtront dans Mourir Peut Attendre, le Defender V8 Bond Edition offre un Black Pack étendu avec les jantes alliage de 22 pouces, les étriers de frein avant bleu Xenon et un écusson “‘Defender 007’’ à l’arrière.

L'habitacle reçoit également des détails spécifiques, comme les seuils de porte éclairés et, sur l’écran tactile, une animation spécialement développée pour le système d’info divertissement Pivi Pro en l’honneur de la collaboration qui dure entre Land Rover et la franchise « James Bond ». A la tombée de la nuit, les propriétaires apprécieront aussi la projection lumineuse au sol du badge“ ‘007”’.

Disponible uniquement pour 300 acheteurs dans le monde, le Defender V8 Bond Edition présente dans l’habitacle une gravure au laser précisant qu’il s’agit de “one of 300”, ainsi que le logos SV Bespoke. Chaque voiture est préparée par les experts en personnalisation chez SV Bespoke au Royaume-Uni.

« Le Land Rover Defender V8 Bond Edition est le plus puissant Defender de série jamais produit, inspiré par les véhicules mis en avant dans Mourir Peut Attendre. C’est la rencontre de deux grandes marques britanniques et une célébration unique pour les 38 ans d’association qui existe entre Land Rover et James Bond », a indiqué Finbar Mcfall, Land Rover Brand Director.

Les Defender seront au cœur de l’action dans Mourir Peut Attendre aux côtés de deux Range Rover Sport SVR. Un Range Rover Classic et un Land Rover Series III apparaîtront également dans le film, qui sera projeté dans les cinémas du monde entier à partir du 30 septembre.

Dérivé du Defender V8 récemment lancé, le Bond Edition dispose du moteur essence 5 litres suralimenté, qui dispense 525 chevaux et 625Nm de couple via une transmission automatique huit rapports. Le Defender V8 version 90 accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4.9 seconds pour une vitesse maximale de 240 km/h.

Il élève encore plus haut le niveau de plaisir de conduire en ajoutant aux performances du V8 une mise au point supérieure des suspensions et des réglages pour créer le Defender le plus rapide et le plus dynamique existant.

Equipé de réglages de suspension et de transmission uniques, (ce qui inclut des tarages de ressort et d’amortisseurs sur mesure ainsi qu’un nouveau différentiel arrière électronique actif), le Defender V8 propose une tenue de route plus agile et plus vive grâce à un contrôle plus strict des mouvements de caisse, tout cela accompagné par la mélodie si caractéristique du V8 suralimenté.

D’après communiqué