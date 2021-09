Al Massar rejette les mesures de Kaïs Saïed et met en garde contre un accaparement du pouvoir

Réagissant aux récentes mesures annoncées par le président de la République, le parti Al Massar a publié un communiqué mettant en garde contre l’accaparement du pouvoir.

Hier, Kaïs Saïed a, entre autres, annoncé le maintien du préambule de la Constitution de 2014, ses deux chapitres premiers et les articles qui ne contredisent pas les mesures exceptionnelles, et un projet personnel d’amendement des articles liés aux réformes politiques en collaboration avec une commission qui sera nommée par décret présidentiel.

Soulignant que la Constitution de 2014 – en dépit de ses lacunes – était le fruit d’une lutte nationale menée par les forces vives du pays, Al Massar a exprimé son rejet de la décision unilatérale du président de la République au sujet de la suspension de la Constitution et de son amendement au profit de projets flous et ambigus.

Il a mis en garde contre l’élaboration de mesures et de lois qui favorisent la monopolisation du pouvoir signalant l’hésitation manifeste du chef de l’Etat dans la lutte contre la corruption et l’ouverture des dossiers en lien avec des crimes terroristes et des assassinats politiques.

Al Massar a, par ailleurs, avancé que la priorité était à la formation d’un gouvernement restreint pour traiter en urgence la crise socio-économique et à la satisfaction des revendications des citoyens notamment l’amélioration de leur pouvoir d’achat.

Le parti a évoqué la nécessité d’adopter une politique participative entre la présidence de la République et les forces nationales afin de définir ensemble les contours de la prochaine phase, des réformes à établir et amendement à apporter aux textes de loi.

Rappelant que l’impasse politique actuelle était le résultat des dix ans de gouvernance d’Ennahdha et de ses partenaires et de la prolifération des lobbies de la corruption, Al Massar a appelé les forces vives du pays à créer un front civil, politique et républicain dont la mission sera de protéger les institutions de l’Etat de toute dérive et proposer des alternatives et des réformes, et contrer toute tentative d’atteinte aux libertés et d’accaparement du pouvoir.

N.J.