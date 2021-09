La Fédération tunisienne de football porte plainte contre Mehrez Bousayen

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé jeudi 23 septembre 2021 son intention d’intenter un procès au président du Comité olympique tunisien (Cnot), Mehrez Bousayen, pour diverses infractions.

Dans un communiqué publié à l’occasion, la FTF a accusé le président du Cnot de diffamation et d’atteinte à la FTF précisant que deux plaintes seraient déposées à ce sujet auprès du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis.

La Fédération de football a insinué, également, que le président du Cont avait commis des infractions financières. Elle a indiqué, dans son communiqué, qu’elle envisageait de soumettre une requête d’audit auprès du ministère des Finances assurant que le Cnot n’avait été soumis à aucun contrôle depuis 2014.

La FTF a ajouté qu’elle comptait, par ailleurs, informer le Comité olympique international des infractions commises par Mehrez Bousayen.

Les tensions sont montées d’un cran entre la FTF et le Cnot après que celui-ci ait décidé, en janvier, de sanctionner le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari, et de le suspendre de toute activité olympique pendant quatre ans pour violation de la charte olympique et des règlements du Comité international olympique (CIO) et de la Fédération internationale de football (Fifa).

N.J.