Sihem Boughdiri Nemsia reçoit Donald Blome

La chargée de la gestion du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'investissement, Sihem Boughdiri Nemsia, a rencontré ce jeudi 23 septembre 2021, l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome. Les deux parties ont examiné le développement de la coopération bilatérale, en particulier au cours de la dernière décennie et les opportunités de la renforcer et la diversifier davantage dans la prochaine étape, essentiellement, au niveau de la coopération financière, des investissements et de l'appui auprès des institutions donatrices (internationales et régionales ).

Pour sa part, Sihem Boughdiri Nemsia a considéré que les réformes économiques et les programmes d'investissement constituent les priorités pour la période à venir, soulignant la volonté de renforcer les différents programmes de coopération bilatérale et d'œuvrer à les mettre à niveau dans les meilleurs délais.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome a exprimé, quant à lui, la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie à tous les niveaux afin de l'aider à ancrer son processus démocratique et réussir sa transition économique.

Il a réitéré l’engagement de son pays à poursuivre le travail et les concertations sur les principaux programmes bilatéraux de coopération financière et technique, ainsi que l'appui des institutions financières internationales et régionales donatrices pour aider la Tunisie à surmonter les difficultés et les défis auxquels elle fait face.

