Abir Moussi recommande à Kaïs Saïed de ne pas perdre de vue son assise juridique !

La présidente du PDL (Parti destoutien libre), Abir Moussi a publié, ce mercredi 22 septembre 2021, une vidéo live appelant les soutiens du président de la République à lui recommander de ne pas perdre de vue son assise juridique qui confère une légitimité à ses décisions.

Par ailleurs, la présidente du PDL considère que certains professeurs de droit constituent une véritable menace de par leur interprétation malveillante des textes de loi en jouant sur les mots afin d’induire le citoyen en erreur et faire passer le projet escompté en profitant de la situation exceptionnelle. Dans ce contexte, elle a appelé les professeurs de droit attachés aux bases de l’interprétation juridique à dénoncer ces pratiques. « Nous voulons nous débarrasser de ce système, déterminer les responsabilités et juger les responsables de la dégradation de la situation économique et finanicière durant la décennie de gouvernance des Frères musulmans ».

Et d’ajouter : « Nous n’acceptons pas que les Frères puissent se présenter en tant que démocrates durant une période de l’histoire du pays alors qu’ils représentent une période obscure et destructrice de l’Etat sur tous les plans ».

D’autre part, Abir Moussi a considéré que l’absence de l'aspect sécuritaire du discours du président de la République, ainsi que la lutte contre le terrorisme durant toute la période des mesures exceptionnelles, suscitait la curiosité et laissait poser plusieurs interrogations. Elle a, également, estimé que le blackout autour de l’élaboration de la LFC 2021, et la gestion actuelle des finances publiques seraient une manière de fuir des principales préoccupations des citoyens.

Revenant sur la question de la légitimité tirée des sondages d’opinion pour amender les lois dans le pays et déterminer l’avenir des Tunisiens, la présidente du PDL a indiqué que son parti peut, également, se considérer comme étant une majorité parlementaire et exercer les droits qui en découlent immédiatement.

S.H