Yassine Ayari : En prison, on m'a filmé presque nu !

Le député du mouvement Amal wa Aamal, Yassine Ayari, a posté ce mercredi 22 septembre 2021, un statut sur les réseaux sociaux, quelques heures à peine après sa sortie de prison.

Le député a expliqué qu’il avait été condamné pour un post sur les réseaux sociaux, qu’il n’avait pas écrit et que la police scientifique a confirmé qu’il était frauduleux. « En prison, j'ai été privé de mes droits, ma santé et ma vie ont été mises en danger. Ils sont allés jusqu'à me filmer presque nu » a-t-il écrit.





« J’ai été jugé en 2018 et je me suis rendu en 2018 pour purger ma peine de deux mois mais on m’a informé qu'en justice militaire, la cassation suspend l’exécution. La cassation a été refusée sur la forme car le Tribunal militaire ne nous a pas rendu le jugement dans les délais et quand la cassation a été refusée, la peine est restée en vigueur sauf qu’on ne m’en a pas informé, ni mon avocat » a poursuivi Yassine Ayari.

« J’ai voyagé des dizaines de fois, me l’a-t-on dit ? Non. C’est une carte qu’on a cachée et il a suffi que je m’oppose au 25 juillet pour qu’on la sorte » a-t-il ajouté.









Yassine Ayari avait quitté la prison d’El Mornaguia, cet après-midi, après avoir purgé sa peine de deux mois.

Il avait été condamné le 26 juin 2018 à deux mois de prison ferme par la justice militaire. Il avait été accusé d'injure à l'institution militaire et au président de la République. La peine ne pouvait être appliquée avant le 25 juillet 2021 car Yassine Ayari bénéficiait encore de son immunité de député qui fût levée après l’annonce des mesures exceptionnelles.

M.B.Z