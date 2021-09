Vision AVTR, le concept-car révolutionnaire et futuriste de Mercedes-Benz

Sélectionner la destination de navigation par le contrôle de la pensée, changer l’éclairage ambiant ou changer la station de radio : c’est ce que permet le Brain-computer Interfaces (BCI), cette nouvelle forme de contrôle de commande. Ce n’est plus de la science-fiction. Par exemple, dans la recherche médicale, l’application de la technologie BCI est considérée comme une option envisageable pour aider les personnes atteintes de handicap physique à devenir plus autonome. Mercedes-Benz intègre dorénavant les premières approches de la BCI dans le concept pionnier du Vision AVTR. A l’IAA Mobility 2021 de Munich, la marque à l’étoile présentera le fonctionnement du système BCI, et, pour la première fois, donnera un aperçu du contrôle mental et de l’interaction humaine avec le véhicule. Après un court processus de calibrage, un appareil BCI attaché à la tête de l’utilisateur, analyse les mesures des ondes cérébrales et déclenche une fonction définie. Au stand dans le Hall B3, au parc des expositions de Munich, les visiteurs peuvent expérimenter le contrôle de l’interface utilisateur dans le véhicule avec leurs propres pensées et interagir avec elles en temps réel.

« Mercedes-Benz marque une étape importante dans la fusion de l’homme et de la machine avec la recherche et le développement d’applications BCI dans les voitures. La technologie BCI aura par exemple, à l’avenir, le potentiel d’améliorer encore le confort de conduite », a déclaré Britta Seeger, membre du Conseil d’Administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, Responsable des ventes. « Mercedes-Benz a toujours été à l’avant-garde des solutions intelligentes et novatrices pour offrir à ses clients la meilleure expérience de produit et de service possible. La technologie BCI fonctionne indépendamment de la parole et du toucher. Cela ouvre des possibilités révolutionnaires pour une interaction intuitive avec le véhicule. »

Pour sa part, Markus Schäfer, membre du Conseil d’administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG ; responsable de Daimler Group Research et Mercedes-Benz Cars COO, a déclaré : « Avec le développement continu de notre assistant vocal « Hey Mercedes » et le concept zéro-layer de l’Hyperscreen MBUX, nous avons déjà radicalement simplifié le fonctionnement des véhicules ». Et d’ajouter : « La technologie BCI peut permettre de soulager encore plus l’utilisateur afin de pouvoir se concentrer sur l’expérience de conduite. Le Vision AVTR souligne le courage et l’esprit pionnier de notre marque et, est exactement le bon concept pour tester et développer davantage les applications BCI. Ce concept-car dépeint de façon impressionnante l’avenir de la mobilité dans lequel l’homme, la nature et la technologie sont en harmonie les uns avec les autres. »

Avec l’intégration de la technologie BCI, Mercedes-Benz perpétue l’histoire révolutionnaire du Vision AVTR. L’interaction biométrique avec le véhicule est complétée par une connexion direct avec le cerveau humain. À l’IAA, la première approche du contrôle de pensée sera montrée dans le siège maquette du Vision AVTR. À cet effet, des points de lumières sont projetés sur le tableau de bord entièrement digital. Un appareil BCI avec des électrodes portable, attaché à l’arrière de la tête de l’utilisateur, enregistre les activités du cerveau et établie une connexion directe avec la voiture après un calibrage d’une minute. Le cerveau réagit à un stimulus visuel sur le tableau de bord. L’appareil BCI mesure en temps réel les activités neuronales dans le cortex. Il analyse, les ondes cérébrales enregistrées, et reconnaît les points de lumières sur lesquels l’utilisateur dirige toute son attention (attention-sensing interface). Plus l’attention donnée est forte, plus les activités cérébrales seront fortes. L’appareil active ensuite la fonctionnalité ciblée de la voiture.

En utilisant plusieurs fonctions liées à la technologie BCI, les visiteurs du salon peuvent expérimenter cette forme révolutionnaire d’interaction avec le véhicule en direct. Ils expérimenteront à quelle vitesse leur propre cerveau se connecte au véhicule – de façon similaire que les neurones se connectent entre les Na’vi et la nature dans le blockbuster visionnaire Hollywoodien « AVATAR ». En se concentrant sur des points de lumière, ils peuvent utiliser le pouvoir de la pensée pour exécuter différentes fonctionnalités sur le tableau de bord digital du Vision AVTR : produire du vent, faire pousser des plantes, choisir des places de stationnement pour recharger ou transformer le jour en nuit.

Le Vision AVTR Mercedes-Benz a été présentée pour la première fois au CES (Consumer Electronics Show) 2020 à Las Vegas. C’est le résultat d’une extraordinaire collaboration mondiale entre l’une des marques les plus innovantes de l’industrie du divertissement, Disney, et la huitième marque ayant le plus de valeur au monde, Mercedes-Benz (selon le classement Interbrand 2020). Le nom de ce concept-car révolutionnaire signifie Advanced Vehicle Transformation et incarne la vision des designers, et des chercheurs Mercedes-Benz. La connexion biométrique rend possible toute nouvelle interaction entre l’Homme, les machines et la nature dans un concept de véhicule autonome.

Le design étiré « one-bow » et le langage de design organique combinent l’extérieur et l’intérieur dans un ensemble émotionnel. Des matériaux durables comme le cuir végétalien Dinamica® fabriqué à partir de matériaux recyclés, le Karuun® (rotin) à croissance rapide qui ne peut prospérer que dans la biodiversité, et la technologie de batterie organique compostable, créent une économie en boucle fermée. Les 33 volets bioniques à l’arrière du véhicule peuvent communiquer avec le monde extérieur – avec et à travers le conducteur – en utilisant des mouvements naturellement fluides. Au lieu d’un volant conventionnel, le Vision AVTR dispose d’un élément de commande multifonctionnel dans la console centrale. En plaçant la main sur la commande, l’intérieur prend vie et le véhicule reconnaît le passager par son rythme cardiaque. Lever sa main projette une sélection de menus sur la paume de la main, permettant à l’utilisateur de choisir intuitivement entre différentes fonctionnalités.

D’après communiqué