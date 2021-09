L’ATSM dénonce des profanations répétitives du cimetière chrétien de Mégrine

L’Association tunisienne de soutien aux minorités a publié, mercredi 22 septembre 2021, un communiqué dénonçant les actes de vandalisme commis au cimetière chrétien de Mégrine.

Notant que ces actes se poursuivent depuis 2011, l’ATSM a imputé la responsabilité aux autorités locales et régionales et les a appelées à intervenir dans les plus brefs délais.

L’ATSM a précisé, par ailleurs, que des tombes avaient été ouvertes laissant les corps exposés aux chiens errants.

Le cimetière chrétien de Mégrine n’a pas été le seul à être saccagé. En 2017, le cimetière chrétien de Sfax a été vandalisé. Des pierres tombales et des croix ont été détruites et le mur du cimetière tagué : "Il n’y a pas d'autre dieu qu'Allah" !

En 2020, le cimetière israélite de Sousse a, également, été profané. L’avocat Yves Kamhi avait, alors, dénoncé ce crime laissant entendre que ces actes avaient pour raison la sorcellerie et le commerce de marbre.

En février 2021, c’était au tour du cimetière juif de Borgel à Tunis d’être saccagé par des voleurs de marbre. Et plus tard en mai 2021, les tombes du cimetière chrétien de Thibar dans le gouvernorat de Béja ont été vandalisées.

Pourtant punies par la loi de deux ans d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d'amende, les violations de sépultures sont, en majorité, restées impunies et aucune action concrète n’a été entreprise pour y mettre un terme.

N.J.