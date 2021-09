Ennahdha met en garde contre les dispositions transitoires

Le bureau exécutif d’Ennahdha présidé par Rached Ghannouchi a rendu public un communiqué, mardi 21 septembre 2021, à l’issue d’une réunion consacrée au suivi des derniers développements sur la scène nationale et pour réagir au dernier discours du président de la République qui avait assuré le maintien des mesures exceptionnelles pour une durée indéterminée et son intention de mettre en place des dispositions transitoires ainsi qu’un nouveau Code électoral.

Le mouvement Ennahdha assure que le maintien des mesures exceptionnelles pour une durée indéterminée a paralysé les institutions de l’Etat, en l’absence d’un gouvernement légitime et le maintien du gel du Parlement élu. Le mouvement assure que cela menace l’Etat, approfondit la crise économique, financière et sociale et nuit à l’image de la Tunisie, notamment auprès de ses partenaires financiers et internationaux.

Le mouvement considère que l’annonce faite par le président concernant son intention de mettre en place des dispositions transitoires individuelles, constitue une orientation dangereuse et une détermination pour annuler la Constitution "ayant fait l’unanimité des Tunisiens et qui demeure la source de toutes les légitimités".

Par ailleurs, le mouvement considère que la sortie de ces situations dangereuses requiert les efforts de toutes les forces politiques et sociales pour parvenir à des solutions participatives aboutissant à une stabilité politique. Ennahdha exprime, également, son refus de la division des Tunisiens et la dévalorisation des opposants, attirant l’attention sur la nécessité du respect des droits de l’Homme.

Au final, le mouvement a, de nouveau, appelé à la nécessité du respect de la Constitution, la levée du gel du Parlement, l’accélération de la mise en place d’un gouvernement pour sauver le pays de la crise économique et sanitaire.

S.H