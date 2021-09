Yamina Zoghlami : La présidence doit fournir la liste des élus qui ont monnayé leurs services

La députée nahdhaouie Yamina Zoghlami a appelé les citoyens, les associations et la société civile, soutenant la transparence, à présenter une demande d’accès à l’information à la présidence de la République pour réclamer la liste des députés qui ont reçu des pots-de-vin, des cadeaux et des dons pour monnayer leurs votes pour des lois profitant à des lobbies et des corrompus.

Dans un post Facebook, daté de mardi 21 septembre 2021, l’élue a affirmé qu’il est inacceptable de mettre tous les députés au box des accusés, de les insulter et de les calomnier.

Dans son discours de la veille à Sidi Bouzid, le président de la République avait affirmé que certains députés ont reçu des sommes conséquentes pour voter certaines lois.

I.N