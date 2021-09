Municipalité de Raoued : Le chef de l’Etat doit prendre ses responsabilités face aux profiteurs qui usurpent la révolution

Des agents de nettoyage de la municipalité de Raoued, soutenus par un groupe de citoyens n’ayant de relation avec le travail municipal ou avec les affaires ouvrières, ont attaqué les locaux de la municipalité, ont agressé son président et ont perpétré des actes de sabotage, sous couvert de fausse appellations politiques, comme l'expulsion des sbires de l’avant 25 juillet.

La veille, le président du Conseil municipal de Raoued et président de la Fédération nationale des communes tunisiennes, Adnene Bouassida, a été « dégagé » des locaux de la municipalité. L’homme d’affaires est un nahdhaoui pur et dur, connu pour être proche de Rached Ghannouchi.







Condamnant et dénonçant fermement ces actes, la municipalité de Raoued a appelé, dans un communiqué daté de mardi 21 septembre 2021, le président de la République à assumer ses responsabilités morales et légales pour empêcher les corrompus et les profiteurs d’utiliser la vague de correction de la trajectoire à des fins personnelles, des règlements de comptes et des vengeances, sous couverts de faux-semblants révolutionnaires, de faux militantisme, d'insécurité et de chaos.

Et d’expliquer que l’affaire vise à tromper l’opinion publique face à la mutinerie de trois agents, questionnés sur leur usage des ressources et des équipements de la municipalité pour le nettoyage de propriétés privées, chose qui est une entorse à la loi et représente une corruption financière.

Lorsque les concernés ont été appelés à répondre aux questionnaires, ils ont essayé d’impliquer le syndicat dans un premier temps. Mais, le syndicat n’ayant pas été de leur côté, ils ont demandé sa dissolution.

La municipalité a tenu à remercier les forces de sûreté pour leur intervention rapide et efficace dans la protection de l'institution et de son chef. Elle a exprimé sa volonté d'user de son droit pour poursuivre judiciairement, toute personne qui s'avérera impliquée dans des actes de violence et d'incitation à son encontre.

