La Sntri reprend ses voyages entre la Tunisie et la Libye

La Société nationale de transport interurbain (Sntri) a annoncé, lundi 20 septembre 2021, la reprise de ses voyages entre la Tunisie et la Libye sur la ligne Tunis-Tripoli en vertu de l’accord sur la réouverture des frontières entre les deux pays.

La Sntri a rappelé, dans un communiqué, le protocole sanitaire notant que les voyageurs doivent être totalement vaccinés et présenter un test PCR négatif à la frontière. Les voyageurs non-vaccinés devront eux se confiner dans un hôtel à leurs frais.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné, jeudi dernier, la réouverture des frontières avec la Libye au terme de la réunion du chef de l’Etat avec le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, le chargé de la gestion du ministère de l’Intérieur, Ridha Gharsalloui, et le chargé de la gestion du ministère de la Santé, Ali Mrabet, sur les résultats de la réunion qui a eu lieu mercredi à Djerba entre les autorités libyennes et tunisiennes pour évaluer la situation sanitaire des deux côtés et étudier la possibilité d’autoriser la circulation des personnes à nouveau.

N.J.