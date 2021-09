La nouvelle Ford Fiesta : connectée, électrifiée et déterminée

Ford vient de présenter sa nouvelle Fiesta, dotée d’un nouveau style plus affirmé, d’un pack technologique amélioré et de motorisations hybrides légères sophistiquées pour rendre ce modèle hatchback compact prêt pour l’avenir.

L’extérieur audacieux et distinctif porte le design expressif de la Fiesta à un niveau supérieur, avec une présence plus affirmée sur la route et une différenciation plus marquée entre les diverses versions de la gamme Fiesta. Les modèles Connected, Titanium, ST-Line et Active bénéficient d’éléments stylistiques uniques ainsi que d’une gamme étendue de teintes extérieures, de styles de jantes et de finitions intérieures. La gamme Fiesta s’enrichit également de nouveaux packs Vignale qui amplifient les personnalités Titanium, ST-Line et Active avec des spécifications de luxe, en plus des versions X haut de gamme.

Les technologies de dernière génération permettent à la nouvelle Fiesta d’être mieux équipée que jamais pour une conduite intelligente et connectée. Les phares à LED sont introduits pour la première fois sur tous les modèles Fiesta, avec la technologie LED Matrix évoluée qui inclut les feux de route anti-éblouissement et qui adapte le faisceau des phares pour une meilleure visibilité dans des conditions difficiles.

La nouvelle Fiesta introduit un combiné numérique de 12,3 pouces qui permet aux conducteurs de rester informés pour des trajets plus sereins. Les systèmes Informations locales sur les dangers et Alerte de sens interdit équipent désormais la Fiesta, en plus des nombreuses technologies d’aide à la conduite sophistiquées.

Les groupes motopropulseurs électriques de la nouvelle Fiesta permettent de réduire la consommation et les émissions tout en maximisant le plaisir de conduire. La technologie hybride légère Ford EcoBoost Hybrid 48 volts optimise l’efficience énergétique tout en améliorant la dynamique de conduite de la Fiesta avec une accélération réactive. La technologie fonctionne de concert avec la boîte automatique à sept rapports Powershift de Ford en option, pour des changements de vitesse rapides et fluides et une expérience de conduite Fiesta confortable et assurée.

Ford vient également dévoiler la nouvelle Fiesta ST développée par Ford Performance. La version « hot » de la Fiesta hatchback reçoit de nouveaux phares à LED Matrix, de nouveaux sièges Performance développés en interne, des détails stylistiques sportifs, dont une nouvelle calandre Chrystaline Grey et une étonnante teinte extérieure Mean Green en option, ainsi qu’un couple maximal augmenté de 10% à 320 Nm.

La nouvelle Fiesta s’appuie sur l’architecture dédiée aux segments B éprouvée par Ford, également utilisée par le SUV compact Ford Puma, pour proposer des versions fonctionnelles et raffinées à trois et cinq portes et offrir à chaque client une Fiesta adaptée à son style de vie.

Le nouveau style extérieur de la gamme comprend un design de capot qui augmente la hauteur du nez, combiné à une calandre supérieure plus large. Le badge « Blue Oval » de Ford est désormais affiché dans la calandre plutôt que sur le rebord du capot, pour une présence marquée sur la route.

Les nouveaux phares LED de série contribuent également au langage stylistique affirmé et moderne de la nouvelle Fiesta, avec un design horizontal élégant. A l’arrière, les feux standard reçoivent de nouveaux contours noirs pour un aspect plus sophistiqué, tandis que les feux arrière à LED sont complétés par une finition extérieure Premium Black.

Chaque version de la nouvelle Fiesta possède une personnalité plus distincte, avec un design unique pour l’avant et la calandre, ainsi que des éléments de design extérieurs et intérieurs signature qui reflètent chaque personnalité.

Les versions Connected et Titanium sont dotées d’une large calandre supérieure avec des barres horizontales puissantes et un contour chromé brillant, ainsi que des prises d’air latérales distinctives. La version Titanium comprend une calandre supérieure avec barres horizontales en finition chromée estampée à chaud, assorties à des contours de vitres chromés.

La ST-Line inspirée de Ford Performance offre un caractère plus sportif et est reconnaissable à sa nouvelle calandre supérieure avec incrustation plus profonde et finition en nid d'abeille Gloss Black. Les larges ouïes latérales sont finies dans la teinte de la carrosserie et une calandre inférieure plus large renforce l’aspect déterminé.

La version Active inspirée des SUV se distingue par des éléments de design plus robustes, lui conférant un caractère aventureux. La large calandre supérieure est dotée de barres verticales robustes en finition noir brillant, avec des prises d’air latérales plus hautes et plus proéminentes reflétant la silhouette rehaussée type crossover de la Fiesta Active.

Sept nouvelles jantes en alliage complètent le nouveau style extérieur audacieux, et deux nouvelles teintes extérieures sont également disponibles : Unlimited Blue et Beautiful Berry.

Pour un niveau supérieur de design et d’exclusivité, les packs Vignale disponibles pour les séries Titanium, ST-Line et Active offrent des caractéristiques de design uniques, dont des jantes en alliage exclusives de 17 et 18 pouces, des garnissages de siège Sensico haut de gamme et des éléments décoratifs intérieurs à effet carbone mat, selon la version.

La nouvelle Fiesta offre une conduite raffinée, réactive et économe en carburant grâce à une gamme de motorisations EcoBoost Hybrid 48 volts hybride léger et EcoBoost essence.

Conçus pour réduire les coûts tout en augmentant le facteur plaisir qui fait tout l’attrait de la Fiesta, les modèles Fiesta EcoBoost Hybrid sont équipés d’un démarreur/générateur intégré à courroie (BISG) au lieu de l’alternateur standard, permettant de récupérer et de stocker l’énergie habituellement perdue en décélération et de rouler sur l’erre pour recharger la batterie lithium-ion de 48 volts à refroidissement par air.

Le BISG fait également office de moteur, s’intégrant à la mécanique et utilisant l’énergie stockée pour fournir une assistance de couple en conduite normale et en accélération, ainsi que pour alimenter les équipements électriques du véhicule. Cette technologie redémarre le moteur en seulement 350 millisecondes, ce qui permet au système automatique Start-Stop de couper le moteur dans des scénarios tels qu’un arrêt en roue libre à moins de 25 km/h, même lorsqu’une vitesse est engagée avec la pédale d’embrayage enfoncée, pour des économies de carburant encore plus importantes.

Le moteur hybride 1.0 litre EcoBoost de la nouvelle Fiesta est disponible avec une puissance de 125 ch et 155 ch, associée à une boîte manuelle à six rapports. La consommation WLTP à partir de 4,9 l/100 km et les émissions de CO2 à partir de 111 g/km 2 représentent une amélioration de 5 % par rapport à un moteur 1.0 litre EcoBoost non hybride de 125 ch, avec une économie pouvant atteindre 10 % en conduite urbaine, selon les données Ford.

Le moteur hybride EcoBoost de 125 ch est disponible avec une boîte automatique Powershift à sept rapports et double embrayage, offrant des changements de vitesse fluides pour un raffinement optimisé et une consommation de 5,2 l/100 km et des émissions de CO2 de 117 g/km en cycle WLTP.

La transmission Powershift maintient le moteur à la vitesse optimale pour plus d’efficacité, tout en permettant un démarrage/arrêt automatique en dessous de 12 km/h pour une meilleure efficacité énergétique en ville. L’agrément de conduite est également amélioré, la boîte de vitesses automatique permettant des rétrogradations triples pour des dépassements plus rapides lorsque le conducteur exige une accélération maximale.

Le moteur 1.0 litre EcoBoost de Ford est proposé avec une puissance de 100 ch, consommant 5,2 l/100 km et des émissions de CO2 de 118 g/km WLTP. À l’instar de la version hybride.

EcoBoost, le moteur utilise l’injection directe à haute pression, le double calage variable indépendant et un vilebrequin décalé pour un fonctionnement raffiné, et est couplé à une boîte manuelle à six rapports.

La conduite engageante de la Fiesta peut être personnalisée grâce aux modes Normal, Sport et Eco, qui permettent au conducteur d'ajuster la réponse de l'accélérateur, de l'ESC, du contrôle de traction, ainsi que les temps de passage des vitesses pour les modèles automatiques, afin d'adapter les réponses et les performances aux différents scénarios. La Fiesta Active dispose également des modes Trail et Slippery.

La nouvelle Fiesta introduit des technologies conçues pour accroître le confort, la confiance et la commodité dans tous les scénarios, de la conduite urbaine à la conduite sur autoroute. Les phares à LED de série intègrent des feux de croisement, de route et de jour à LED pour une visibilité supérieure.

Les phares à LED Matrix haut de gamme peuvent également adapter leur faisceau en fonction du scénario de conduite. Les fonctions Manoeuvring Light et BadWeather Light se déclenchent lorsque les capteurs du véhicule détectent une tentative de manœuvre à basse vitesse ou l’activation des essuie-glaces, et ajustent automatiquement le faisceau pour garantir une meilleure visibilité. Les feux de route anti-éblouissement utilisent la caméra avant pour détecter les véhicules arrivant en sens inverse et créer un « point sans éblouissement » dans le faisceau en bloquant les rayons qui risquent d’éblouir les autres conducteurs. Cette technologie permet une utilisation accrue des feux de route afin de maximiser la visibilité de nuit tout en réduisant le risque d’éblouissement pour les autres conducteurs.

La nouvelle Fiesta reçoit un combiné d’instruments numérique TFT 12,3 pouces entièrement configurable, qui permet au conducteur de personnaliser et de hiérarchiser les informations affichées, y compris les notifications de la navigation. Le combiné comporte des affichages à thème unique pour correspondre aux modes de conduite sélectionnés ainsi qu’une zone distincte pour les informations prioritaires telles que celles liées aux systèmes d’aide à la conduite. La nouvelle Fiesta ajoute le système Wrong Way Alert 1 à son large éventail de technologies d’aide à la conduite. Le système utilise une caméra montée sur le pare-brise et les informations du système de navigation pour émettre des avertissements sonores et visuels lorsque le conducteur franchit deux panneaux « Sens interdit » sur une bretelle d’autoroute.

Parmi les autres technologies sophistiquées disponibles figurent le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop&Go et reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, conçu pour maintenir une distance confortable avec le véhicule qui précède. Le système peut arrêter automatiquement la Fiesta et la redémarrer automatiquement dans la circulation en accordéon, sur les véhicules équipés de la transmission Powershift.

Très utile en ville, le système Active Park Assist détecte les emplacements adaptés et peut contrôler la direction pour garer le véhicule en mode mains-libres dans des places perpendiculaires et parallèles, tandis que le conducteur contrôle l’accélération, le freinage et la sélection des rapports.

Les technologies conçues pour prévenir ou atténuer les effets d’une collision avec d’autres usagers de la route comprennent le système de surveillance des angles morts (BLIS) avec alerte de circulation transversale et freinage actif, l’aide au maintien de la trajectoire et l’assistant de pré-collision avec freinage actif.

Les fonctions de connectivité avancées offrent également aux clients de la nouvelle Fiesta une expérience de propriété sans stress. Le modem FordPass Connect de série permet de contrôler à distance une sélection de fonctionnalités pratiques à l'aide de l'application FordPass. Les clients peuvent utiliser la fonction de verrouillage/déverrouillage des portes, le démarrage à distance pour les modèles Fiesta avec boîte automatique à sept rapports, la localisation du véhicule et le statut du véhicule pour vérifier le niveau de carburant, le statut de l'alarme, la pression des pneus, le changement d'huile et plus encore.

La connectivité de la nouvelle Fiesta fournit des mises à jour Live Traffic pour le système de navigation et active les Local Hazard Information, qui peuvent informer le conducteur d'une situation dangereuse sur la route, même si l'incident n'est pas visible en raison d'un virage ou d'autres véhicules.

Le système de communication et de divertissement SYNC 3 de Ford permet au conducteur de contrôler l’audio, la navigation, la climatisation, ainsi que les smartphones connectés par le biais de simples commandes vocales. Le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™ et soutenu par un écran tactile central de 8 pouces avec fonction de pincement et de balayage, ainsi que l’affichage de l’image à 180 degrés à partir de la caméra de recul.

Les nouveaux modèles Fiesta équipés du système SYNC 3 sont désormais équipés du système Rear Occupant Alert, qui permet au conducteur de ne pas oublier un enfant ou un animal dans le véhicule en lui rappelant de vérifier les sièges arrière si les portières arrière ont été ouvertes au début du trajet.

Les autres fonctionnalités haut de gamme disponibles incluent un chargeur sans fil pour smartphones et un système audio B&O à 10 haut-parleurs, avec un caisson de basses intégré et un amplificateur de signal numérique de 575 watts pour offrir un son surround sélectionnable.7

Ford a également dévoilé pour la première fois sa nouvelle Fiesta ST hatchback haute performance, développée par Ford Performance.

Le nouveau design extérieur intègre un avant plus agressif, avec une calandre supérieure et inférieure en nid d'abeille associée à de grandes prises d’air latérales inférieures. La calandre supérieure et les prises d’air latérales de la Fiesta ST sont en finition exclusive Chrystaline Grey, tandis que le becquet inférieur aérodynamique, les jupes latérales, le becquet arrière et le diffuseur arrière sont en couleur carrosserie. Les jantes en alliage de 17 pouces de série ou de 18 pouces en option présentent une finition foncée Magnetite, et les options de teintes extérieures incluent désormais l’audacieuse teinte ST Mean Green.

De nouveaux sièges Performance ont été développés spécifiquement pour fournir un confort parfait et un soutien encore plus optimal lors d’une conduite haute performance. Les appuietêtes intégrés et le réglage 14 positions permettent au conducteur de trouver la position parfaite, avec des surpiqûres rouges contrastées distinctives et une finition Sensico pour un aspect haut de gamme. Un volant sport à base plane et un film effet carbone mat avec détails rouges renforcent le caractère sportif de l’habitacle.

L’accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et la vitesse de pointe de 230 km/h sont délivrées par un moteur 1.5 litre EcoBoost, délivrant 200 ch à 6000 t/min et un couple maximal augmenté de 290 Nm à 320 Nm de 1600 t/min à 4000 t/min. Les ressorts brevetés, à répartition de force et formés à froid, ainsi que les amortisseurs avant à double tube Tenneco offrent à la Fiesta ST une prise de virage précise et un haut niveau de contrôle de la caisse, tandis que le différentiel mécanique à glissement limité Quaife en option offre une traction et une agilité en virage améliorées.

Outre les modes Normal et Sport, la nouvelle Fiesta ST est également équipée d’un mode Track à la place du mode Eco de la nouvelle Fiesta, qui désactive le contrôle de traction et met l’ESC en mode dérapage pour la conduite sur circuit.

D’après communiqué