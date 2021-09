UE Med : Il est nécessaire de préserver la démocratie et l’État de droit en Tunisie

Le 8ème sommet des pays du sud de l’union européenne, s’est tenu le 17 septembre 2021, à Athènes.

La déclaration des chefs d'État et de gouvernement de Chypre, de la Croatie, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de l’Italie, de Malte, du Portugal et de la Slovénie, issue de cette rencontre, a mentionné la nécessité de préserver la démocratie, les procédures constitutionnelles et l’État de droit en Tunisie.

Selon les pays du sud de l’union européenne, l’efficacité et le bon fonctionnement du gouvernement sont déterminants pour faire face à la crise économique qui requiert une solution urgente en Tunisie.

« Nous continuons d’apporter notre plein soutien aux efforts de ce pays pour juguler la crise économique et sociale, aggravée par la pandémie, et nous soulignons la nécessité de préserver la stabilité de la Tunisie et celle de la région. Nous appelons instamment toutes les parties prenantes à lutter contre les migrations irrégulières et à s’attaquer à leurs causes structurelles » dit la déclaration publiée sur le site de l’Elysée.

