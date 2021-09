Aloui à Saïed : Des tractopelles à la place des chars, certains élus méritent d’être ensevelis

Le député radical démissionnaire d’Al Karama, Abdellatif Aloui, a publié, vendredi 17 septembre 2021, un statut sur Facebook exprimant son positionnement en faveur d’une reconstruction de fond en comble du Parlement.

Notant que la majorité des députés ne méritait pas le statut de représentant du peuple, il a appelé Kaïs Saïed à remplacer les chars par des tractopelles pour tout raser et tout reconstruire.

« (...) Le premier groupe – quelques dizaines environ – composé du bloc de la ‘youyoutiste’ (le PDL d’Abir Moussi, ndlr), les élèves du RCD, Tahya Tounes et quelques hyènes solitaires qui ont contacté l’Union interparlementaire pour destituer Rached Ghannouchi. Ceux là n’ont d’autre préoccupation que servir la seule cause qui définit leur existence : retirer la confiance à Rached Ghannouchi même après sa mort (…). Le deuxième groupe ne veut qu’un retour humiliant même pour quelques mois du Parlement où les députés ne seront que des pantins (…) à voter ce qu’on leur aura demandé sous la garde des chars (…). Le troisième groupe est composé du mouvement des ‘tonneaux explosifs’ qui refusent de défendre la légitimité de leur parlement et de ceux qui les ont élus et affichent un attachement à la dissolution du Parlement par simple envie de vengeance des Khwanjia (les Frères musulmans) au lieu de réformer et réviser son règlement intérieur afin de contrer les clochards. (Haykel Mekki par exemple jubile à l’idée de dissoudre le Parlement comme s’il s’agissait du mariage de sa sœur). Le quatrième groupe est composé d’autruches qui se sont évaporés depuis le 25-Juillet, désactivé leurs comptes Facebook (…) Monsieur le Président, je vous invite à remplacer les chars par des tractopelles. Plusieurs de ces députés sont des bêtes et non des élus. Ils méritent d’être ensevelis sous terre et non seulement d’être gelés », a-t-il écrit.

N.J.