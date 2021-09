BIATLABS, l’incubateur de la BIAT, fête la graduation de sa promotion en pré-incubation

Après un lancement réussi de son programme enrichi d’une phase de pré-incubation pour mieux accompagner les entrepreneurs et les appuyer dans la réalisation de leurs projets, BIATLABS a organisé le 16 septembre 2021 un évènement pour célébrer la graduation de sa première promotion pré-incubée. Au bout de quatre mois de dur labeur au sein de BIATLABS, 11 porteurs de projets accompagnés par des experts de référence ont pu transformer leurs idées innovantes en projets viables et porteurs de valeurs et les présenter devant un jury confirmé.

L’appel à candidature pour le nouveau programme de pré-incubation lancé en mars 2021 a eu un franc succès. Après une fine sélection, 27 projets ont suivi l'accompagnement en pré-incubation pour arriver à valider leurs idées et les entrepreneurs en herbe ont été invitées à pitcher devant un panel de juges les 25 et 26 Août 2021. Au terme de ces deux journées d’évaluation, 11 idées de projets ont été retenues pour le graduation day. Des projets innovants voués à opérer dans différents domaines tels que l’agri-Tech, le e-learning, le divertissement ou encore les industries culturelles et créatives.

Plusieurs critères ont été pris en compte dans la sélection des projets comme l’attrait de l’idée, l’adéquation problème solution, la connaissance du marché, le modèle économique en plus du pitch et de la posture entrepreneuriale.

Le graduation day organisé par BIATLABS vise à mettre en valeur les projets pré-incubés et célèbre la clôture de cette première phase du programme de pré-incubation avant de continuer le cycle d’incubation.

BIATLABS contribue à appuyer le climat entrepreneurial et économique de la Tunisie en proposant aux porteurs de projets un mentorat gratuit, sans prise de participation et une couverture complète du cycle d’incubation. L’objectif étant de fédérer une communauté d’entrepreneurs, de partenaires, d’experts pour contribuer au développement de l’écosystème entrepreneurial et économique tunisien.

Pour rappel, BIATLABS s’est doté d’un nouveau programme de pré-incubation élaboré par des experts et centré sur le duo « L’Idée-L’entrepreneur ». Le programme consiste en un cycle de quatre mois de pré-incubation répartis sur trois axes : le savoir-faire entrepreneurial, le savoir être entrepreneurial, l’accompagnement sur le terrain et le networking. Durant le cycle de pré-incubation, des ateliers interactifs ont été assurés par des experts pour accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration progressive de leur stratégie et business model. Des pitchs réguliers ont été organisés pour suivre l’évolution des incubés et de leurs projets.

Banque citoyenne et engagée, la BIAT œuvre au quotidien pour dynamiser l’économie tunisienne et encourager les jeunes talents. Elle soutient l’entrepreneuriat à travers ses différentes structures d’accompagnement dans le cadre de sa démarche RSE bien établie. La BIAT s’implique activement dans le développement de l’esprit d’entreprise des jeunes ainsi que le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales car elle croit fortement à l’importance d’un écosystème entrepreneurial énergique dans la dynamisation de l’économie tunisienne.