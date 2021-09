Tunisie Telecom : Les syndicats optent pour l’escalade et suspendent le travail

La Fédération générale et des syndicats de base de Tunisie Telecom a annoncé ce jeudi 16 septembre 2021, la suspension du travail à partir de demain vendredi 17 septembre 2021, jusqu’à nouvel ordre, et ce, à cause du prélèvement sur les salaires des agents, jugé illégal.

La Fédération indique que la suspension du travail sera valable sur tout le territoire tunisien, soulignant que les agents du Grand Tunis devront rejoindre le siège social de la Direction générale, tandis que les agents des autres régions rejoindront les directions régionales.

Plus tôt dans la journée, la Fédération a expliqué que la direction générale a failli aux bases du dialogue social. Ainsi, elle a expliqué que le sit-in ouvert des membres de la commission administrative sectorielle n’impacte pas le déroulement ordinaire du travail, soulignant que le prélèvement sur les salaires était illégal.

Revenant sur ce différend ayant occasionné une perturbation des services, l’opérateur national Tunisie Telecom a publié, jeudi 16 septembre 2021, un communiqué dans lequel il explique les raisons des perturbations enregistrées récemment au niveau des services de téléphonie fixe dans certaines régions du pays et causées par l’arrêt de travail « illégal » de certaines équipes techniques.

L’opérateur indique qu’il a été surpris le 13 septembre dernier par une intrusion dans son siège social aux Berges du lac à Tunis faite par des membres de la Fédération générale et des syndicats de base, ce qui a engendré une quasi- paralysie du travail de tous les services se trouvant au siège.

Malgré les perturbations occasionnées, la Direction générale s’est réunie avec le syndicat, croyant à l'importance d'un dialogue constructif avec son partenaire social, et afin d'éviter les répercussions de ce genre de mouvements sur l'intérêt de l'institution et sa réputation auprès de ses clients.

