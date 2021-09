Kaïs Saïed reçoit Fathi Sellaouti

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 16 septembre 2021 le ministre de l'Éducation nationale, Fathi Sellaouti.

Le Chef de l'Etat a été informé des circonstances dans lesquelles s'est déroulée hier la rentrée scolaire et a chargé le ministre de l’Education d'œuvrer à remédier aux lacunes que connaissent de nombreuses écoles en termes de cadre enseignant et d'infrastructure.

Kaïs Saïed, précise un communiqué de la présidence, a décidé de constituer un comité composé de représentants de la présidence de la République, du ministère de l'Education, du ministère des Affaires sociales et de l'Association des banques et établissements financiers, qui a alloué cinquante millions de dinars pour venir en aide aux élèves nécessiteux et effectuer des travaux urgents dans certaines écoles.

Il a enfin souligné la nécessité de gérer ce fonds en toute transparence et de lutter contre toute forme d’extorsion de cet argent dédié aux écoles et aux élèves tunisiens.

