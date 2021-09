Dorra Megdiche, nouvelle directrice exécutive de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse

Dorra Megdiche, ancienne journaliste à Business News, vient d’être nommée au poste de directrice exécutive de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse (CCINTCH).

Mme Megdiche a occupé plusieurs postes dans le domaine du journalisme et de l’édition ainsi que du contenu web. Elle était notamment la directrice de publication de Tunisie.co et responsable éditoriale chez Medianet. Elle a aussi été chef de projet communication à la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK).

Dorra Megdiche est diplômée de l’Institut Bourguiba de Langues Vivantes. Elle dispose d’une maîtrise de traduction (arabe-anglais-allemand).

I.N