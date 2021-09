Kaïs Saïed ordonne la réouverture des frontières avec la Libye

Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné, jeudi 16 septembre 2021, la réouverture des frontières avec la Libye, a annoncé Carthage dans un communiqué.

Cette décision intervient au terme de la réunion du chef de l’Etat avec le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, le chargé de la gestion du ministère de l’Intérieur, Ridha Gharsalloui, et le chargé de la gestion du ministère de la Santé, Ali Mrabet.

Lors de cette rencontre, Kaïs Saïed a été informé des résultats de la réunion qui a eu lieu mercredi à Djerba entre les autorités libyennes et tunisiennes pour évaluer la situation sanitaire des deux côtés et étudier la possibilité d’autoriser la circulation des personnes à nouveau entre les deux pays frères.

Le président de la République a, également, autorisé la création de comités communs afin d’organiser des campagnes de vaccination au niveau des postes frontaliers.

Les autorités libyennes et tunisiennes ont discuté, mercredi, d’un retour de la circulation entre la Tunisie et la Libye dans les deux sens pour les personnes complètement vaccinées et non-vaccinées à condition que les voyageurs présentent un test PCR négatif à la frontière.

Le président de la commission de confinement, Mohamed Rabhi a fait savoir, dans ce même contexte, que les autorités tunisiennes et libyennes s’étaient accordées sur l’ensemble des mesures et protocoles à mettre en place au niveau des postes frontaliers et au niveau administratif et pour les voyageurs.

Le 22 août, la Tunisie a décidé la fermeture de ses frontières avec la Libye évoquant des raisons sanitaires et ce une semaine après que les autorités libyennes ont annoncé la réouverture des frontières de leur côté après une fermeture de plus d’un mois.

N.J.