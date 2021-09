Renault CLIO, l’indétrônable bestseller

Fidèle à sa légende, la Renault CLIO demeure indétrônable sur son segment en enregistrant les meilleures ventes depuis le début de l’année 2021 et en attirant une clientèle de plus en plus large séduite par son rapport qualité prix, sa fiabilité, son design dynamique, sa signature lumineuse et son évolution stylistique.

Un succès qui se traduit par les chiffres qui place la CLIO sur le podium des meilleures ventes depuis de nombreuses années et aussi par une adhésion à la marque au losange qui réussit à convaincre ses clients avec un renouvellement de gamme murement étudié et des améliorations sur ses modèles touchant aux équipements, à l’habitacle, à l’aérodynamisme, aux performances des moteurs et à l’ADN Renault en termes de design.

La légende de la CLIO a été écrite en lettres de longévité avec son premier lancement en 1990 et en nombre de consécrations à travers les temps et les pays.

Ce dernier plébiscite honore la CLIO et aussi le Service Après-Vente du concessionnaire ARTES qui ne ménage aucun effort pour assurer la disponibilité des pièces, prodiguer les bons conseils et optimiser sa proximité avec ses clients à travers ses agences réparties sur toute la Tunisie.