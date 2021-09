Boubaker Zakhama : Le système sanitaire ne sert pas les intérêts des Tunisiens !

Le président de la Chambre syndicale nationale des Cliniques privées relevant de l'UTICA, Boubaker Zakhama, a déclaré que les cliniques privées subissent un harcèlement depuis le début de la pandémie en Tunisie.

Invité par la radio Express FM, le 16 septembre 2021, Boubaker Zakhama a expliqué que ceci résulte de la situation dans laquelle se trouve le système sanitaire tunisien. « Celles-ci ne servent pas les intérêts du citoyen. De plus, la Tunisie ne s’était pas préparée à faire face à une pandémie… Notre système d’assurance maladie ne couvre pas l’ensemble des besoins. La défaillance de la Caisse Nationale d'Assurance-Maladie (CNAM) pousse le citoyen à se faire soigner dans les établissements privés et sur son propre compte », a-t-il poursuivi.

Boubaker Zakhama a rappelé que, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les cliniques privées ont mis en place un circuit Covid-19, en plus de l’acquisition d’équipements de pointe malgré la crise économique, ceci afin de garantir un service de qualité.

« Nous avons réussi à accomplir cet objectif tout en maintenant une collaboration continue avec le ministère de la Santé et une application stricte du protocole sanitaire », a-t-il affirmé.

Par la suite, Boubaker Zakhama a estimé que la situation épidémique s'est largement améliorée. « Il n’y a presque plus de malades atteints du Coronavirus dans les cliniques privées », a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est de la collaboration tuniso-libyenne dans le domaine médical, le président de la chambre syndicale a précisé que, contrairement à ce qui a été relayé par certains médias, il n’y a pas eu d’arrêt de transfert de patients libyens en Tunisie. Il a, également, rappelé que l’envoi de patients pris en charge par la Libye en Tunisie avait été suspendu depuis plusieurs années. Ceci a été décidé en raison du non-règlement de la dette libyenne auprès des cliniques privées.

« Nous acceptons les patients pris en charge par les établissements libyens du secteur privé. D’autres patients pris en charge par l’Etat libyen, qui reçoivent des soins dans d’autres pays tels que la Turquie, viennent en Tunisie car ils ne sont pas satisfaits par la qualité du service dans ces destinations », a-t-il ajouté.

Revenant sur la question de la dette libyenne, Boubaker Zakhama a rappelé que celle-ci avait été cumulée depuis la révolution libyenne de 2011. « De plus, nous avons pris en charge plusieurs blessés de la révolution durant deux mois… La dette comporte celle prise en charge par le consulat, par l’ambassade et par le ministère de la Santé libyen… Ils ont contracté des dettes auprès de plusieurs établissements… Ils n’ont pas pris en compte les efforts et les sacrifices des cliniques privées… La dette totale dépasse les 270 millions de dinars… Cette dette a été incluse dans les déclarations fiscales des cliniques privées et a été assujettie aux impôts », a-t-il affirmé.

Boubaker Zakhama a expliqué que les cliniques privées suivent de près le dossier de la dette libyenne. Il a valorisé le signalement de cette problématique par le président de la République lors de son entretien avec le chef du gouvernement libyen à l’occasion de la rencontre du 9 septembre 2021.

Il a, également, nié les allégations de surfacturation de la part des cliniques privées. « Les factures des dossiers concernés ont été vérifiées à trois reprises. Il s’agit d’une parade pour échapper au paiement de la dette ! Les autorités libyennes nous ont insultées en affirmant qu’elles allaient opérer une réduction de 50% sur cette dette ! », s’est-il exclamé.

En plus de cette dette libyenne, la CNAM n’est plus capable de rembourser les cliniques privées. Les caisses sociales doivent près de 6.000 milliard à la CNAM. Cette somme englobe des fonds de remboursement des cliniques privées… Celles-ci se trouvent dans une situation critique et personne n’en est conscient, a ajouté M. Zakhama.