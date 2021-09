Haykel Mekki : Pas de stabilité sans la révision du régime politique !

Le député d'Echaâb, Haykel Mekki, a affirmé, lors de son intervention ce mercredi 15 septembre 2021, sur Mosaïque FM, que son parti soutient le président de la République, Kaïs Saïed et qu’il l’encourage à suspendre la constitution de 2014, à amender le code électoral et à organiser des élections législatives et présidentielle anticipées.

Haykel Mekki a souligné que les décisions du chef de l’Etat sont conformes aux attentes du peuple et qu’elles sont venue rectifier le processus de la révolution de 2011. Il a ensuite indiqué que si les grands dossiers, tels que ceux des assassinats politiques, n’ont pas encore été évoqués c’est qu’ils nécessitent beaucoup de préparation. « J’ai la conviction personnelle que le président ne délaissera aucun dossier et que tous seront mis sur la table de la justice. Il doit, cela dit, pousser pour que la justice tranche sur ces graves affaires qui concernent notamment la sécurité nationale » a ajouté le député.

« C’est vrai que l’état d’exception dure, qu’il existe une part de flou et de mystère mais celui qui a patienté dix années dans ce chaos, voyant l’Etat malmené et molesté, peut patienter encore un peu et participer, même avec la critique, à faire aboutir le 25 juillet. Le président doit former très vite un gouvernement et clarifier la prochaine étape et au niveau du parti on estime que la stabilité ne peut être instaurée dans le pays sans une vraie révision du régime politique en Tunisie » a-t-il poursuivi.

Haykel Mekki s’est étonné de voir que des partis s’insurgent contre l’idée d’amender la constitution et estime que la constitution de 2014 a été taillée sur mesure pour servir les intérêts des islamistes. « Il faut dépasser l’article 80 et avoir le courage de prendre des décisions plus audacieuses, la dissolution du Parlement notamment. La constitution n’est pas sacrée et celle-ci particulièrement est minée, il existe des solutions, le referendum est le moyen incontournable pour dépasser cette crise et mettre un terme à ce système qui a fini par exaspérer les Tunisiens » a-t-il confié.

M.B.Z