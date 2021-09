La Fondation « ALMAHABA » donne une nouvelle vie à l’école primaire « 1er juin » à Kalaa kebira Sousse

Les enfants scolarisés à l’école primaire « 1er juin » à kalaa Kebira - Sousse, auront une nouvelle école pour cette rentrée scolaire. L’établissement était peu adapté aux activités scolaires avec l'absence des nécessités de base pour les enfants et les enseignants comme les blocs sanitaires et autres.

Constatant l'état délabré des lieux, la fondation Al Mahaba en la personne de son fondateur Hafedh Zouari a décidé de réagir et de tout mettre en œuvre pour en améliorer le confort et la durabilité.

Cette école représente une icône de la région. Sa Fondation en 1897 par la colonisation française s’inscrivait dans le cadre de ses tentatives de rapprochement des habitants de la région, avides de savoir. Elle est considérée comme la première école franco-arabe de toute la région du Sahel.

La détermination et le travail acharné des membres de la fondation ont permis la réalisation d'un travail titanesque dans un lapse de temps record : dix nouvelles salles de classe sont sorties de terre, ainsi qu’une salle d’informatique bien équipée.

Mardi 14 septembre 2021, les membres de la fondation ont été au rendez-vous pour partager avec les élèves et le corps enseignant de l’école « 1er juin », la joie de l'inauguration de cette première partie des travaux d’aménagement de l'école et ce en présence de Mr Hafedh Zouari et Mr Nejib Zbidi, délégué régional de l’éducation et de l’enseignement de Sousse.

Il est à noter que cette partie rénovée représente la première partie du projet d’aménagement de l'ensemble de l'école visant à construire 14 salles de classe entièrement équipées, un bloc sanitaire, une salle pour les professeurs ainsi qu’une grande cour pour les enfants bien garnie.

Cette deuxième phase du projet sera prête d’ici avril 2022