Mustapha Ben Ahmed s'interroge sur les raisons de l'entêtement de Kaïs Saïed !

Le député et leader du parti Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, a estimé que sortir de la crise est devenu de plus en plus difficile.

« Même ceux qui appelaient le président de la République à suspendre l’application de la Constitution et à dissoudre les institutions de l’Etat, commencent à exprimer des doutes et à critiquer la lenteur dans l’application des mesures annoncées par Kaïs Saïed dans ses discours », a-t-il écrit, le 15 septembre 2021, sur sa page Facebook.

Le député s’est, également, interrogé sur les raisons de l’entêtement du président de la République à confronter ses concurrents et amis politiques sans exception. « Qui a poussé le président à entamer une confrontation directe avec la corruption et la spéculation ? », s’est-il interrogé.

Par la suite, le député a estimé qu’il existe des questions assez critiques à aborder. « Pourquoi le président n’a-t-il pas achevé sa démarche en formant un nouveau gouvernement et en ouvrant les dossiers relatifs à la Cour des comptes ? », a-t-il ajouté.

Il a considéré que ceci atténuerait considérablement les différentes interprétations de la constitution et mettrait tout le monde devant le fait accompli.

Mustapha Ben Ahmed a, par la suite, rappelé que la dernière compagne de lutte contre la corruption avait drainé beaucoup d’énergie, sans prouver son utilité. Cette campagne, selon lui, n’a fait qu'alimenter des tensions et des instincts difficiles à contrôler.

« Une impression de progrès s’était propagée lorsque le président de la République, en ouvrant plusieurs fronts, a décidé de rompre avec le 24 juillet et de mettre en place un nouveau système. Après un mois et demi, il s'est avéré que la situation stagnait et que les choses se compliquaient de jour en jour », a-t-il poursuivi.

Il a rappelé qu’un large public, qui s’était d'abord extasié face à une vengeance visant un gouvernement incapable et paralysé et un parlement qui a basculé dans la médiocrité et la vulgarité, s’interroge de plus en plus sur le futur de la Tunisie.

« En ces temps des slogans contradictoires, de ceux qui ferment la porte au retour en arrière sans présenter une route pour avancer et de ceux qui s'accrochent à un corps malade rongé par ses propres défaillances et qui n'est plus capable de se défendre, la solution, en attendant qu’un miracle ait lieu, demeure sous la forme de suppositions et de souhaits », a-t-il conclu.

