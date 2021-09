Toyota enrichit la gamme du RAV4 avec une nouvelle finition Trail

Toyota renforce le caractère d'authentique SUV du RAV4 avec l'introduction du RAV4 Trail. Cette finition, qui vient s’ajouter à la gamme existante, accentue l’esprit baroudeur de ce modèle. Le RAV4 Trail est le modèle parfait pour tous ceux qui veulent sortir des sentiers battus tout en bénéficiant des performances et de l’efficience de la technologie hybride auto-rechargeable de Toyota.

Le RAV4 Trail affiche clairement son caractère avec le nouveau design de sa partie avant. La nouvelle calandre entièrement noire a un impact visuel plus fort. Le logo Toyota est déplacé du bord d'attaque du capot vers une position centrale, fixé sur deux barres horizontales au cœur de la calandre. La forte personnalité du RAV4 Trail est également affirmée par des skis de protection de couleur argent brillant sous les boucliers avant et arrière, ainsi que par les contours noirs des projecteurs antibrouillard. La posture du RAV4 Trail est renforcée par des passages de roues plus larges et de nouvelles jantes en alliage de 19 pouces avec une finition gris mat.

L’habitacle du RAV4 TRAIL reçoit des sièges au design spécifique, associant un cuir synthétique lisse noir à des sections de dossier et d’assise confortablement matelassées, l’ensemble étant garni d’élégantes surpiqûres orange.

Le RAV4 Trail bénéficie de la technologie hybride auto-rechargeable Toyota de quatrième génération. Il est équipé de série d'une transmission intégrale intelligente assurée par un moteur électrique compact supplémentaire monté sur l'essieu arrière. La motorisation hybride, à la fois efficiente et puissante, combine des moteurs électriques et un moteur à essence à quatre cylindres de 2,5 litres bénéficiant d’un des rendements thermiques les plus élevés au monde. L’ensemble offre une puissance de 222 chevaux. La combinaison de cette motorisation et de la transmission intégrale AWD-i permet le remorquage de charges (freinées) allant jusqu'à 1 650 kilos.

Le RAV4 Trail inaugure des modifications de détails qui seront introduites dans toute la gamme RAV4 en 2022, notamment des feux de jours avec une nouvelle signature lumineuse, de nouveaux projecteurs à LED et des antibrouillards avant à LED. Dans l'habitacle, l'accent sera mis sur un confort et une commodité accrus avec un nouvel éclairage LED, un réglage électrique du siège passager avant, des commandes de vitres éclairées et de nouveaux ports USB-C adaptés pour charger les téléphones et autres appareils.

Ces améliorations contribueront à pérenniser le succès du SUV le plus vendu au monde. En 1994, le premier RAV4 a créé le concept de SUV. Au fil des générations, ce modèle n’a cessé d’introduire des innovations sur le marché, devenant par exemple le premier de son segment à proposer une motorisation hybride. Depuis 1994, plus de deux millions de RAV4 ont été vendus dans le monde.

D’après communiqué