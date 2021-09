Amen Allah Messaâdi : Vers l’administration d’une troisième dose de vaccin

" Une troisième dose de vaccin sera administrée en Tunisie, reste à déterminer la date et les personnes concernées ". C’est ce qu’a indiqué, mercredi 15 septembre 2021, le membre de la commission scientifique et professeur réanimateur, Amen Allah Messaâdi, en notant le consensus scientifique autour de cette question de par le monde.

Au micro de Amine Gara dans son émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, Dr Messaâdi a précisé que le comité scientifique a commencé, depuis deux semaines, à discuter du sujet.

« Il y a un consensus au sein du comité quant à l’administration d'une troisième dose de vaccin anti-Covid-19, mais il a fallu d’abord avancer dans le parachèvement de la vaccination d’un maximum de citoyens », a affirmé le professeur réanimateur.

Et de spécifier : « Il ne nous reste plus qu'à nous mettre d’accord sur les priorités, chose qui sera fixée lors de la prochaine réunion du comité. Ceci dit, il y a certaines pistes, concernant deux catégories prioritaires : les personnes âgées ayant des maladies chroniques et le personnel de la santé ».

Dr Messaâdi a précisé, en réponse aux interrogations de l’animateur, qu’il faudra au moins six mois entre l’administration de la deuxième et de la troisième dose de vaccin, soulignant que l’administration d’une troisième dose concernera tous les types de vaccins à deux doses et que toutes les études estiment qu’il faudra une deuxième dose pour le vaccin Janssen (présenté comme étant un vaccin unidose).

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, datant du 13 septembre 2021, 8.406 tests de dépistage ont été effectués.

Avec un taux de 10,39%, 873 des tests se sont révélés positifs. Ainsi, le nombre total des personnes ayant contracté le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 696.279 cas.

Le ministère de la Santé a, également, signalé que 14 nouveaux décès ont été enregistrés à la même date. Ainsi, la même source fait état de 24.337 morts depuis le début de la pandémie en Tunisie.

Toutefois, le ministère avait indiqué dans le bilan précédent que le nombre total de décès a atteint 24.274. Ainsi, le décompte réel indique que 63 personnes ont succombé au Coronavirus à la date du 13 septembre 2021.

Par ailleurs, le ministère a affirmé que 667.538 personnes se sont rétablies du Coronavirus. Néanmoins, le bilan a indiqué que 2.221 résident encore dans les établissements hospitaliers privés et publics. Ce chiffre englobe 425 personnes se trouvant en soins intensifs et 100 placées sous respiration artificielle.

I.N