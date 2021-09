Baisse du prix de gros du ciment de 5 dinars par tonne

Le prix de gros du ciment a baissé de 5 dinars hors taxe par tonne et 250 millimes par sac de 50 kg pour une durée de deux mois. Cette décision fait suite à une réunion entre la Chambre nationale des producteurs de ciment et des hauts responsables du ministère du Commerce et de l’Industrie, apprend Business News de source ministérielle.

D’ailleurs, mardi 14 septembre 2021, Carthage Cement a annoncé la baisse du prix du ciment pour s’établir au prix de 150 dinars le camion de 30 tonnes. Et de spécifier que cette décision est entrée en vigueur à partir la veille lundi 13 septembre 2021. « Cette baisse exceptionnelle a été mise en place principalement au profit des consommateurs », lit-on dans un communiqué.

I.N