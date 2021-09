Signature d'un contrat entre Ennakl Automobiles et Renault Truck : les détails

Ennakl Automobiles a signé mardi 7 septembre 2021 un contrat d’importation et de distribution avec la marque de camion Renault Truck en tant que deuxième importateur, non exclusif, de la marque en Tunisie, a indiqué mardi 14 septembre 2021 une source bien informée à Business News. Une chose commune dans le monde automobile, a spécifié cette même source rappelant que Iveco dispose de trois représentants en Tunisie.

Notre source confie que des procédures restent à faire, notamment avoir l’agrément concessionnaire du ministère du Commerce.

Ennakl Automobiles compte réserver une partie de ses locaux à La Charguia à la nouvelle marque, dans un premier temps, avant de développer petit à petit son propre réseau dans un second temps.

Cette nouvelle signature s’inscrit dans la stratégie du concessionnaire visant à diversifier et élargir son catalogue produit.

Rappelons le groupe Ennakl Automobiles, avant sa saisie, sa séparation en deux entités et sa revente par Al Karama Holding, était le concessionnaire de véhicules industriels et engins des marques Renault Trucks en Tunisie via sa filiale Ennakl Véhicules Industriels (EVI), qui a été vendue fin 2014 au groupe Loukil.

Imen Nouira