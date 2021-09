Total Energies inaugure deux nouveaux food corners

Soucieuse de l’amélioration continue de ses services et dans le cadre de leur diversification, l’entreprise Total Energies en Tunisie a inauguré deux nouveaux food corners COSMITTO et STORIA dans sa station autoroutière de Grombalia.

Le géant de l’énergie a expliqué que le choix s’est porté sur ces deux entreprises en raison de leurs succès auprès des Tunisiens. Total Energies a expliqué que l’inauguration de ces deux food corners s’inscrit dans le cadre d’un nouveau partenariat conclu avec STORIA. En effet, cette chaîne de resto-café a, également, procédé à l’ouverture de deux autres food corners dans les stations de Borgine et El Jem.

L’entreprise Cosmitto, de son côté, s’est engagée à ouvrir trois autres food corners dans les stations Total Energies d’ici fin de l’année 2021.

Ainsi, Total Energies renforce son arsenal de service de restauration dans ses stations-services qui se trouve déjà bien étayé. L’entreprise a remercié ses partenaires tels que BIG TACOS, ALTA CAFE mais aussi BARIOLO, POMME DE PIN, CI-GUSTO pour leurs contributions dans la satisfaction des besoins des clients Total Energies.

L’entreprise, élue « Service Client de l’année en 2020 et 2021 », a rappelé l’instauration des concepts Bonjour et Café Bonjour dans ses stations afin d’améliorer encore plus l’expérience de chaque client.

Par la suite, Total Energies a révélé qu’elle a conclu un autre accord avec le leader du e-commerce Jumia Tunisie. Désormais, et grâce au 15 points relais déployés sur l’ensemble du territoire tunisien, Total Energies représente le premier réseau en la matière dans le secteur du e-commerce dans le pays.

L’entreprise a, aussi, annoncé que ce réseau s’agrandira pour atteindre 50 stations points relais d’ici décembre 2021.

Engagée dans le renforcement de la confiance et de la satisfaction de ses clients, l’entreprise ambitionne de décrocher le titre « Service Client de l’année » en 2022 pour la 3ème année consécutive.