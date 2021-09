Mohamed Skhiri démissionne de Qalb Tounes

Mohamed Skhiri, député de Qalb Tounes a annoncé le 10 septembre 2021, sa démission du parti sur sa page Facebook.

Mohamed Skhiri a écrit : « La loyauté est à la patrie, fierté et gloire à mon pays. L'intérêt et la souveraineté nationale de la Tunisie sont suprêmes. Vive la Tunisie libre et indépendante ».





Depuis le 25 juillet et l’annonce des mesures exceptionnelles, la liste des démissionnaires de Qalb Tounes n’arrête pas de s’agrandir, à savoir : Mohamed Sadok Jabnoun a démissionné du parti le 12 août, Foued Thameur le 8 septembre 2021, Jaouher Mghirbi a annoncé la suspension de son adhésion et son activité le 19 août et enfin Jedidi Sboui aujourd’hui.

