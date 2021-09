Jedidi Sboui quitte Qalb Tounes

Le député de Qalb Tounes, Jedidi Sboui, a annoncé le 10 septembre 2021 sur sa page Facebook, qu’il quitte le parti.

Jedidi Sboui a expliqué que : « Après réflexion et délibération, et en toute conviction, j'annonce ma démission du parti Qalb Tounes, et je suis prêt à démissionner de l'Assemblée des représentants du peuple si l’intérêt suprême de mon pays et de mon peuple l’exige ».





Il convient de rappeler que depuis le 25 juillet et l’annonce des mesures exceptionnelles, les démissions du parti Qalb Tounes n’arrêtent pas de se succéder, à savoir : Mohamed Sadok Jabnoun a démissionné du parti le 12 août, Foued Thameur le 8 septembre 2021, et enfin, Jaouher Mghirbi a annoncé la suspension de son adhésion et son activité le 19 août.

